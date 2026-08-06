Гравець з топ-20 рейтингу ATP попросив автограф у чоловіка Світоліної (відео)
Тьєн переміг Монфіса у Монреалі
19-та ракетка світу американський тенісист Ленер Тьєн попросив дворазового півфіналіста Мейджорів француза Гаеля Монфіса підписати на пам'ять м'яч після їхнього матчу у другому колі Мастерса у Монреалі. Про це повідомляє «Главком».
Зустріч, яка тривала 2 години на 1 хвилину, завершилася поразкою Монфіса, який є чоловіком українки Еліни Світоліної, від Тьєна – 6:3, 0:6, 6:3.
Пізніше американець опублікував у себе на сторінці в соцмережах фотографію сувеніру.
«Вперше попросив про автограф», – написав він.
У третьому колі Мастерса у Монреалі Тьєн зіграє з іншим американцем 21-ю ракеткою світу Томом Полом.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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