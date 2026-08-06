Гравець з топ-20 рейтингу ATP попросив автограф у чоловіка Світоліної (відео)

Тьєн переміг Монфіса у Монреалі

19-та ракетка світу американський тенісист Ленер Тьєн попросив дворазового півфіналіста Мейджорів француза Гаеля Монфіса підписати на пам'ять м'яч після їхнього матчу у другому колі Мастерса у Монреалі. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч, яка тривала 2 години на 1 хвилину, завершилася поразкою Монфіса, який є чоловіком українки Еліни Світоліної, від Тьєна – 6:3, 0:6, 6:3.

Пізніше американець опублікував у себе на сторінці в соцмережах фотографію сувеніру.

«Вперше попросив про автограф», – написав він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Omnium Banque Nationale (@obnmontreal)

У третьому колі Мастерса у Монреалі Тьєн зіграє з іншим американцем 21-ю ракеткою світу Томом Полом.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.