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Гравець з топ-20 рейтингу ATP попросив автограф у чоловіка Світоліної (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець з топ-20 рейтингу ATP попросив автограф у чоловіка Світоліної (відео)
Монфіс підписав м'яч для Тьєна

Тьєн переміг Монфіса у Монреалі

19-та ракетка світу американський тенісист Ленер Тьєн попросив дворазового півфіналіста Мейджорів француза Гаеля Монфіса підписати на пам'ять м'яч після їхнього матчу у другому колі Мастерса у Монреалі. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч, яка тривала 2 години на 1 хвилину, завершилася поразкою Монфіса, який є чоловіком українки Еліни Світоліної, від Тьєна – 6:3, 0:6, 6:3.

Пізніше американець опублікував у себе на сторінці в соцмережах фотографію сувеніру.

«Вперше попросив про автограф», – написав він.

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Допис, поширений Omnium Banque Nationale (@obnmontreal)

У третьому колі Мастерса у Монреалі Тьєн зіграє з іншим американцем 21-ю ракеткою світу Томом Полом.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: теніс Ґаель Монфіс

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