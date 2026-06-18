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Легендарний воротар остаточно завершить кар'єру в збірній після Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарний воротар остаточно завершить кар'єру в збірній після Чемпіонату світу 2026
Мануель Нойер є легендою не лише збірної Німеччини, а і світового футболу загалом
фото: ФК «Баварія»

Мануель Нойєр підтвердив, що не виступить на Євро-2028

Титулований німецький воротар Мануель Нойєр підтвердив, що Чемпіонат світу 2026 стане останнім турніром у його кар'єрі в складі збірної Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кінець великої епохи

40-річний голкіпер, який повернувся до національної команди спеціально заради мундіалю в Північній Америці, вдруге і вже остаточно завершить міжнародну кар'єру після завершення виступів Бундестім на турнірі.

Після Євро-2024 Нойєр оголосив про відхід зі збірної, однак подальші події змусили його змінити рішення. Вдала гра за «Баварію» та довіра головного тренера Юліана Нагельсманна відкрили ветеранові шлях до несподіваного повернення. Нинішній Чемпіонат світу став для нього вже п'ятим у кар'єрі, а в стартовому матчі проти Кюрасао він уперше за майже два роки вийшов на поле у футболці національної команди.

Що саме сказав Нойєр?

На пресконференції Нойєр підтвердив, що не розглядає варіантів продовження кар'єри у збірній після завершення мундіалю. «Наразі для мене все очевидно: це мій останній великий турнір. Я не планую грати через два роки на наступному Євро», – сказав легендарний ворота. 

Він також наголосив, що не хоче сприймати кожен матч як прощальний, а прагне максимально насолодитися моментом і допомогти команді досягти поставлених цілей. За його словами, повернення до збірної стало можливим лише тому, що він відчув у собі сили бути корисним команді на найвищому рівні.

У другому турі групового етапу Німеччина зіграє проти Кот-д'Івуару. Перемога гарантує команді достроковий вихід до плейоф, що буде покращенням минулих результатів, адже німці не могли досягти цього на двох попередніх Чемпіонатах світу. «Ми маємо все у власних руках і не хочемо озиратися на минулі невдачі на Чемпіонатах світу. Наш наступний крок – це Кот-д'Івуар».

Для самого Нойєра цей турнір може стати історичним. Якщо Німеччина завоює титул, воротар стане першим німецьким футболістом, який двічі вигравав Чемпіонат світу. Сам ветеран не приховує, що саме віра в потенціал нинішньої команди стала однією з головних причин його повернення до збірної на останній великий турнір у кар'єрі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу 2026 вперше з 1954 року футболіст виявився старшим за тренера своєї команди

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Теги: Німеччина чемпіонат світу ФК Баварія Мануель Нойєр НОВИНИ ФУТБОЛУ

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