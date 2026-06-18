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Мудрик опинився в епіцентрі гучного судового процесу: з українця вимагають 6 млн фунтів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мудрик опинився в епіцентрі гучного судового процесу: з українця вимагають 6 млн фунтів
Михайло Мудрик заборгував компанії Феміса Сагірова
фото: PA Wire

Лондонський суд заарештував активи футболіста на 2,5 млн фунтів

Вінгер лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик звинувачений у порушенні умов договору з компанією JJDS Management Limited. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Спорт-Експрес Україна».

За словами засновника компанії Феміса Сагірова, футболіст підписав контракт у 2023 році, згідно з яким повинен був платити 30% від усіх комерційних і спонсорських надходжень, проте відмовився це робити. Справу проти Мудрика вже передано в суд, який арештував активи українця на суму в 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Розгляд справи триває.

Феміс Сагіров – український бізнесмен, футбольний функціонер та засновник компанії JJDS Management Limited. Він був власником і президентом футбольного клубу «Перемога» (Дніпро), який виступав у Другій лізі України, але припинив існування після повномасштабного вторгнення Росії. Згодом Сагіров перебрався на Кіпр. Він придбав місцевий клуб «Героскіпу» та очолював як президент клуб другого кіпрського дивізіону «Пейя 2014».

«Ми вимагаємо близько шести мільйонів. Ця сума формується з двох процесів: на Кіпрі триває суд щодо боргу в 2,4 млн євро за згаяну вигоду (через компанії, з якими Мудрик ухилявся від своїх обов'язків), а в Англії сума позовних вимог становить 2,8 млн доларів (це близько 2,1 млн фунтів).

Високий суд Лондона вже виніс ухвалу про арешт активів Мудрика на суму 2,5 млн фунтів. Це стосується нерухомості, автомобілів та банківських рахунків.

Крім того, суд лімітував витрати Мудрика: йому дозволено витрачати лише 5 тисяч фунтів на тиждень, і він зобов'язаний документально пояснювати джерела своїх доходів.

Наші позовні вимоги стосуються не лише гравця. Відповідачами у справі є також агент Шаблій, його компанія ProStar та «Челсі». Найближчим часом суд розглядатиме питання про арешт активів Вадима Шаблія.

Ми наполягаємо на цьому, оскільки саме він був тією фігурою, яка безпосередньо впливала на зрив наших домовленостей з футболістом», – розповів Сагіров.

Нагадаємо, Михайло Мудрик дискваліфікований на чотири роки. Вінгер лондонського «Челсі» визнаний винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «Челсі» в січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «синіх» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагається довести, що не вживав заборонені речовини.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Михайло Мудрик ФК Челсі Вадим Шаблій

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