Ліга 1 2026/27 стартувала: усі результати першого туру

Старт сезону видався непростим для найзірковішої команди французького чемпіонату

Новий сезон французької Ліги 1 офіційно стартував, подарувавши вболівальникам результативні матчі, несподівані результати та перші важливі очки команд. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

Найгучнішим матчем туру стала зустріч ПСЖ проти «Ренна». Чинні чемпіони Франції та переможці Ліги чемпіонів розпочинали сезон непростим жеребом, і під час свого матчу вони це відчули. Уже за перший тайм парижани пропустили двічі попри тотальну перевагу у володінні м'ячем (72% мав ПСЖ, і лише 28% їхні суперники). Хоча в другому таймі ПСЖ таки вдалося знайти свої гольові моменти завдяки дублю від автора єдиного голу фіналу Чемпіонату світу 2026 Феррана Торреса, очки команда все-таки втратила, адже матч завершився нічиєю 2:2.

Очолили турнірну після першого клубу команди, які почали виступи у національній першості з розгромних перемог. Йдеться про «Марсель», який заколотив одразу чотири голи у ворота «Страсбурга», а також про «Ланс», який у гольовій перестрілці переміг «Осер» з рахунком 5:2. Три очки також здобули команди, які цього сезону представляють Францію у єврокубках («Ліон» та «Монако»), а також «Лілль».

Окремо варто відзначити повернення «Ле-Мана» до Ліги 1 після 16-річної перерви. Команда розпочала сезон результативною нічиєю з «Брестом» (2:2). Гості першими відкрили рахунок завдяки Ромену Дель Кастільйо, але ще до перерви Даме Гує зрівняв рахунок. На початку другого тайму Луїс Мафута вивів «Ле-Ман» уперед, але Каморі Думбія своїм другим результативним епізодом у матчі встановив остаточний рахунок.

Також без переможців завершилися ще дві зустрічі туру. «Ніцца» та «Лор'ян» не змогли забити жодного голу, а «Труа» у своєму першому матчі після повернення до еліти зіграв 0:0 з ФК «Париж». Найближчими до взяття воріт у цій грі були гості: удар Ілана Кеббала з дальньої дистанції прийняла на себе стійка, після чого Лассін Сінайоко не влучив по воротах із добивання.

Наступний тур Ліги 1 почнеться 28 серпня, і відкриє його цікавий матч за участю «Лілля» та ПСЖ.

Standings provided by Sofascore

Ліга 1 2026/2027. Перший тур

«Марсель» – «Страсбург» 4:0 (0:0)

Голи: Гуірі (46, 68), Абдалла (89), Гейб'єрг (90+6)

«Ланс» – «Осер» 5:2 (1:0)

Голи: Товен (12), Іванович (49), Абдулхамід (54), Ганю (66), Товен (88)

«Труа» – ФК «Париж» 0:0 (0:0)

«Тулуза» – «Ліон» 0:2 (0:0)

Голи: Нартей (68), Фофана (85)

«Ніцца» – «Лор’ян» 0:0 (0:0)

«Ле-Ман» – «Брест» 2:2 (1:1)

Голи: Гує (45+2), Мафута (55) – Дель Кастільйо (31), Думбія (62)

«Анже» – «Лілль» 0:2 (0:2)

Голи: Жиру (11), Сантос (31)

«Гавр» – «Монако» 0:1 (0:1)

Голи: Даєр (14)

«Ренн» – ПСЖ 2:2 (2:0)

Голи: Шиманський (9), Леполь (38) – Торрес (71, 82)

Нагадаємо, що матч ПСЖ проти «Ренна» у Лізі 1 був перенесений.