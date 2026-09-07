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Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході
Джорджініо Вейналдум продовжить виступи в Про-Лізі
фото: EFE

Екслідер англійських колективів отримав новий карєрний виклик у Саудівській Аравії

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Джорджініо Вейналдум перейшов із даммамського «Аль-Іттіфака» в «Аль-Іттіхад» із Джедди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Хавбек уклав із «тиграми» контракт на рік. Сторони також передбачили в договорі пункт продовження співпраці ще на сезон. «Аль-Іттіхаду» Вейналдум дістався безкоштовно – «Аль-Іттіфак» надав йому статус вільного агента.

Нідерландець перебрався до Саудівської Аравії перед кампанією 2023/24. Із тих пір він провів 101 матч у всіх турнірах. До свого активу Вейналдум записав 38 голів і 17 результативних передач.

Новий сезон «Аль-Іттіхад» розпочав під керівництвом німця Єнса Віссінга. Нова команда ветерана здобула три перемоги та звела внічию два поєдинки на старті сезону Про-Ліги. Колектив із Джедди йде четвертим у турнірній таблиці, набравши 11 очок.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жоржіньо Вейналдум

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