«Розраховуємо на жорстку реакцію УЄФА». Бідний прокоментував появу прапора Росії на грі «Динамо»

Матвій Бідний: Російський прапор сьогодні – це символ воєнних злочинів

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував появу прапора країни-агресора Росії на грі Динамо у кваліфікації Ліги Європи.

«Поява триколора держави-агресорки на трибунах європейського футбольного матчу – це свідома та брудна провокація, яка не має жодного стосунку до спорту чи вболівання. Російський прапор сьогодні – це символ воєнних злочинів, за якими стоять вбивства наших спортсменів і тренерів та зруйнована чи пошкоджена спортивна інфраструктура по всій країні.

У той час, коли українські клуби змушені грати свої номінально домашні матчі за кордоном через щоденні ракетні обстріли Росії, демонструвати прапор агресора – це пряма зневага до пам’яті жертв цієї війни та відкрите загравання з пропагандою кремля.

УЄФА має чіткі правила щодо недопущення політичних акцій під час матчів. Зокрема, під час Євро-2024 російський прапор був заборонений на матчах за участі України. Ми розраховуємо і в цьому випадку на жорстку та справедливу реакцію з боку дисциплінарних органів УЄФА та керівництва грецького клубу. Цей інцидент має отримати належну оцінку, аби унеможливити подібні провокації на стадіонах у майбутньому», – зазначив Бідний.

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.