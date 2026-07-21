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«Челсі» накинув оком на оборонця збірної Англії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» накинув оком на оборонця збірної Англії – ЗМІ
Джон Стоунз отримав кар'єрний варіант у британській столиці
фото: EFE

Столичний гранд матиме нагоду підписати футболіста безкоштовно

Центрбек Джон Стоунз потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Сині» внесли оборонця в список трансферних цілей на літо. Менеджмент столичного клубу залучити в команду досвідчених виконавців. Стоунз 1 липня став вільним агентом.

Раніше англієць відіграв 10 сезонів за «Манчестер Сіті». За цей час він завоював із англійським грандом 16 трофеїв. Щоправда, в минулому сезоні центрбек провів лише 16 матчів у всіх турнірах.

На Чемпіонаті світу 2026 Стоунз належав до основної обойми збірної Англії. На турнірі він зіграв п'ять поєдинків. Зокрема, двічі оборонець вийшов у стартовому складі команди Томаса Тухеля.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі Джон Стоунс

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