Португальська преса накинулася на Роналду після старту на Чемпіонаті світу 2026

41-річний футболіст є одним з найстарших гравців на цьому Чемпіонаті світу

На батьківщині суперзірки не були задоволені тим, як він зіграв у стартовому матчі світової першості

Нічия збірної Португалії з ДР Конго (1:1) запустила в країні хвилю критики на адресу багаторічного капітана команди Кріштіану Роналду, яка навіть отримала назву «АнтиРоналду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Поїзд уже пішов?

Преса, експерти й частина вболівальників вимагають від Роберто Мартінеса посадити 41-річного капітана на лаву запасних. У матчі проти конголезців Роналду виглядав малопомітно: часто потрапляв в офсайд, майже не допомагав у пресингу й не реалізував кілька моментів. Один з епізодів спричинив масштабну хвилю хейту, адже Роналду завадив Бруну Фернандешу забити, заблокувавши м’яч, що летів у ворота.

Португальські медіа різко відреагували на гру ветерана. Редактор Record Сержіу Крітінас закликав Мартінеса ухвалити жорстке рішення, а автор колонок видання A Bola Нуну Сарайва написав текст із промовистим меседжем: «Дякуємо за все, Кріштіану. Тепер час рухатися далі». Водночас фанати Роналду атакували в соцмережах інших гравців збірної, звинувачуючи їх у небажанні грати на капітана.

Відповідь команди

Усередині збірної намагаються зняти напругу після негативної уваги до важливої фігури команди. Так, Франсішку Консейсау заявив, що команда не має обов’язку постійно шукати передачами саме Роналду. За його словами, м’яч отримує той, хто перебуває в найкращій позиції. Водночас він підкреслив, що 41-річний гравець залишається важливим лідером і прикладом для партнерів.

Рубен Діаш також закликав не перебільшувати ситуацію. Захисник пожартував із журналістами й наголосив, що команда звикла до медіатиску, а її головна мета не змінилася – це перемога на Чемпіонаті світу.

Для Португалії наступна гра проти Узбекистану має ключове значення. Команді потрібна перемога, щоб повернути впевненість і зберегти шанси на перше місце в групі K. Це дозволило б отримати потенційно легшого суперника в 1/16 фіналу та уникнути складнішого шляху в плейоф.

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Нагадаємо, що гравець збірної ДР Конго заявив, що «Роналду уже не той».