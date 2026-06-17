Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Англія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Англія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Лука Модріч неодноразово протистояв англійцям
фото: HNS

Принципові суперники стартують на Кубку світу

Сьогодні, 17 червня 2026 року, збірна Англії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме національній команді Хорватії у рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Англія – Хорватія

Лідером симпатій на 13:55 17 червня стали «Три леви», вважають фахівці GGBET. Потенційну перемогу англійців оцінено коефіцієнтом 1,76. Натомість на ймовірну звитягу балканської збірної закладено бал 5,42. На підсумкову нічию виставлено кеф 3,60. Несподівану перемогу Хорватії (1:0) запропоновано з коефіцієнтом 10,05. Тим часом на тотал менше 1,5 виставлено бал 3,27.

Передматчевий стан команд

Збірна Англії напередодні Мундіалю зіграла два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Томаса Тухеля з голом форварда Кейна переграли Нову Зеландію (1:0). Натомість у другому спарингу «Три леви» розгромили збірну Коста-Ріки (3:0). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Райс, нападник Гордон (пенальті) та форвард Воткінс.

Ті ж два товариські матчі провела й Хорватії. Спершу команда Златко Даліча поступилася збірній Бельгії (0:2). Згодом «картаті» реабілітувалися у поєдинку зі Словенією (2:1). Голи до свого активу записали півзахисники Модріч і Маріо Пашаліч.

Реклама. 21+

Літо великої гри. Епічне. Шалене. Унікальне. Таке, на яке світ чекав довгих 4 роки. Великий турнір з футболу вже тут, і букмекерський бренд GGBET готовий: топова лінія, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, повна готовність до кожного матчу. Вмикайся в гру. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли 11 матчів між собою. Перший поєдинок був товариським – у 1996 році суперники розписали нічию (0:0). Наступний спаринг завершився перемогою збірної Англії (3:1) у 2003-му. Натомість перший успіх балканців відбувся ще три роки по тому. Національна команда Хорватії здолала англійців у кваліфікації до Євро-2008.

Із чемпіонатами світу пов'язані три матчі. У відборі до Мундіалю-2010 Три леви двічі розгромили хорватів (4:1, 5:1). Натомість значно важливіший поєдинок – півфінал ЧС-2018 – залишився за «картатими». На гол оборонця Тріпп'єра хорватська збірна відповіла забитими м'ячами вінгера Перішіча та форварда Манджукіча. На цей момент Англія оформила шість перемог, Національна команда Хорватії записала в актив три звитяги.

Де дивитися матч Англія – Хорватія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірні Ірану та Нової Зеландії розпочали боротьбу на Мундіалі
Іран – Нова Зеландія: матч Чемпіонату світу з футболу завершився результативною нічиєю
Вчора, 06:10
Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Сьогодні, 06:07
Кюрасао вперше в історії грає на світовій першості
Зворушливий момент на Чемпіонаті світу. Німеччина та Кюрасао провели особливий ритуал
15 червня, 22:24
Уругвай вважався великим фаворитом цього матчу, але протягом 40 хвилин був у ролі наздоганяючої команди
Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 03:06
Інфантіно сказав іранським гравцям, що вони надсилають сигнал всьому світу
Президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу
Вчора, 13:07
Томас Партей є однією з головних зірок збірної Гани
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося
Сьогодні, 00:53
Марсело Б'єлса має реноме «тренера-дивака»
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 01:13
Багато аналістиків радять придивитися до команди Норвегії як одного з потенційних відкритті турніру
Норвегія впевнено перемогла Ірак на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 03:04
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
Сьогодні, 07:28

Новини

Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції і п'ятим на мундіалях
Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції і п'ятим на мундіалях
«Челсі» підшукав заміну проданому чемпіону Європи в «Реалі» – ЗМІ
«Челсі» підшукав заміну проданому чемпіону Європи в «Реалі» – ЗМІ
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
На Брянщині невідомий дрон атакував автобус з юними футболістами з Білорусі
На Брянщині невідомий дрон атакував автобус з юними футболістами з Білорусі
Англія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Англія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, здобула срібло Чемпіонату Європи з фехтування
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, здобула срібло Чемпіонату Європи з фехтування

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну