Англія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Принципові суперники стартують на Кубку світу

Сьогодні, 17 червня 2026 року, збірна Англії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме національній команді Хорватії у рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Англія – Хорватія

Лідером симпатій на 13:55 17 червня стали «Три леви», вважають фахівці GGBET. Потенційну перемогу англійців оцінено коефіцієнтом 1,76. Натомість на ймовірну звитягу балканської збірної закладено бал 5,42. На підсумкову нічию виставлено кеф 3,60. Несподівану перемогу Хорватії (1:0) запропоновано з коефіцієнтом 10,05. Тим часом на тотал менше 1,5 виставлено бал 3,27.

Передматчевий стан команд

Збірна Англії напередодні Мундіалю зіграла два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Томаса Тухеля з голом форварда Кейна переграли Нову Зеландію (1:0). Натомість у другому спарингу «Три леви» розгромили збірну Коста-Ріки (3:0). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Райс, нападник Гордон (пенальті) та форвард Воткінс.

Ті ж два товариські матчі провела й Хорватії. Спершу команда Златко Даліча поступилася збірній Бельгії (0:2). Згодом «картаті» реабілітувалися у поєдинку зі Словенією (2:1). Голи до свого активу записали півзахисники Модріч і Маріо Пашаліч.

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Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли 11 матчів між собою. Перший поєдинок був товариським – у 1996 році суперники розписали нічию (0:0). Наступний спаринг завершився перемогою збірної Англії (3:1) у 2003-му. Натомість перший успіх балканців відбувся ще три роки по тому. Національна команда Хорватії здолала англійців у кваліфікації до Євро-2008.

Із чемпіонатами світу пов'язані три матчі. У відборі до Мундіалю-2010 Три леви двічі розгромили хорватів (4:1, 5:1). Натомість значно важливіший поєдинок – півфінал ЧС-2018 – залишився за «картатими». На гол оборонця Тріпп'єра хорватська збірна відповіла забитими м'ячами вінгера Перішіча та форварда Манджукіча. На цей момент Англія оформила шість перемог, Національна команда Хорватії записала в актив три звитяги.

Де дивитися матч Англія – Хорватія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».