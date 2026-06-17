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Іранські вболівальники освистали власний гімн під час першого матчу на Чемпіонаті світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Іранські вболівальники освистали власний гімн під час першого матчу на Чемпіонаті світу
Іран міг відмовитися від участі на Чемпіонаті світу, але все ж бере участь у турнірі
фото: AFP

Представники іранської діаспори не задоволені політикою уряду країни

Дебютний матч збірної Ірану на Чемпіонаті світу 2026 проти Нової Зеландії, який завершився результативною нічиєю 2:2 на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, запам'ятався особливою драматичністю не лише гри, а й вболівальників на арені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Освистаний гімн у Каліфорнії

Лос-Анджелес і Каліфорнія є домом для найбільшої у світі іранської діаспори, яка здебільшого налаштована різко проти нинішнього режиму. Хаос розпочався ще до стартового свистка, коли на арені увімкнули офіційний ісламський гімн Ірану.  Переважна більшість трибун зустріла його шаленим, оглушливим гулом і свистом. Для діаспори цей гімн є символом гніту, тоді як своїм справжнім символом вони вважають патріотичну пісню Ey Iran 1944 року.

Напередодні гри ФІФА виграла екстрений суд у Лос-Анджелесі, який дозволив службі безпеки конфіскувати дореволюційні прапори Ірану із зображенням Лева та Сонця, а також одяг із опозиційною символікою під приводом заборони політичних гасел. Охоронці змушували фанатів вивертати футболки навиворіт і масово відбирали символіку на входах. Попри це, сотні вболівальників змогли пронести прапори колишнього Ірану на трибуни, розгортаючи їх на противагу гігантському офіційному прапору Ісламської Республіки на полі.

Ба більше, у першому ряду за воротами група активістів, серед яких були американські професори та лікарі іранського походження, вивісила банери, що утворювали напис Minab168. Він став нагадуванням про трагічну загибель 168 дітей у початковій школі на півдні Ірану в перший день військового конфлікту між США та Іраном. Перед перервою стюарди вилучили ці плакати.

Скандальний жест Мохебі

Справжній скандал, який уже вимагає втручання дисциплінарного комітету ФІФА, вибухнув під кінець матчу. Нова Зеландія двічі вела в рахунку, що викликало радість у частини антирежимних іранських фанатів. Проте нападник російського «Ростова» Мохаммад Мохебі зумів забити гол і встановити остаточний рахунок 2:2.

Замість звичайного святкування, Мохебі побіг до трибун і продемонстрував так званий жест finger guns – склав пальці у формі пістолетів і почав імітувати прицільні постріли в бік власних уболівальників, які свистіли під час гімну та підтримували протести.

У міжнародній пресі та серед експертів цей вчинок розцінили як відверте, жорстоке політичне послання на підтримку тегеранського режиму і погрозу розстрілом для всіх незгодних. Сам футболіст та проурядова частина іранських фанатів намагалися виправдати жест емоціями, проте у соцмережах це спровокувало хвилю люті.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу

Теги: скандал президент Іран НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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