Іспанія мінімально обіграла Уругвай на Чемпіонаті світу 2026

«Червона фурія» позбавила Уругвай місця в 1/16 фіналу

Збірна Іспанії мінімально обіграла Уругвай у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Іспанією та Уругваєм розпочався з хвилини мовчання, присвячену жертвам катастрофи у Венесуелі, після чого команди швидко включилися у боротьбу. Перший тайм проходив у доволі рівній боротьбі, хоча іспанці трохи краще контролювали м'яч, а уругвайці робили ставку на швидкі випади. На 32-й хвилині Агустін Каннобіо мав шанс відкрити рахунок після добивання, однак його удар заблокували захисники.

Незабаром Уругвай зазнав кадрової втрати: через травму поле достроково залишив Мануель Угарте, якого замінив Ніколас де ла Крус. А вже на 42-й хвилині Іспанія скористалася своїм моментом: Алекс Баена вдало завершив красиву комбінацію, замкнувши передачу партнера, а помилка голкіпера Фернандо Муслери дозволила м'ячу опинитися в сітці. Саме з мінімальною перевагою «червоної фурії» команди й пішли на перерву.

Одразу після відновлення гри Марсело Б'єлса замінив Муслеру на Серхіо Рочета, а сам початок другого тайму ознаменувався жовтою карткою для героя матчу Алекса Баени. Уругвай намагався перехопити ініціативу, однак часто переходив межу дозволеного: попередження отримали Хуан Санабрія та Гільєрмо Варела. Обидва тренери активно освіжали склад, випускаючи на поле нових виконавців.

Попри численні перестановки від уругвайців, саме іспанці продовжували створювати гостріші моменти. В одному з епізодів Дані Ольмо не влучив у площину воріт із вигідної позиції, а вже ближче до кінця зустрічі Ферран Торрес після чудової передачі пробив з кількох метрів, але м'яч влучив у поперечину.

Однак Уругвай не припиняв спроб врятуватися й також мав свій шанс, але його не реалізував Матіас Олівера, чий потужний удар у верхній кут Унай Сімон блискучою реакцією парирував.

У компенсований час нерви остаточно взяли гору над футболістами південноамериканської збірної. Спочатку жовту картку отримав Ніколас де ла Крус, а вже за кілька хвилин Агустін Каннобіо за грубий фол був вилучений прямою червоною карткою, залишивши свою команду в меншості. Після фінального свистка Ісмаїла Ельфата Іспанія святкувала мінімальну, але цілком заслужену перемогу з рахунком 1:0, а Уругвай втратив друге місце у групі і може лишитися без плейоф.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет H

Уругвай – Іспанія 0:1 (0:1)

Голи: Баена (42)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що ветеран збірної Уругваю встановив сумнівний рекорд на Чемпіонаті світу.