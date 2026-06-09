Збірна України U-18 з футболу завершила перемогою міжнародний турнір у Хорватії

Збірна України U-18 з футболу обіграла Туреччину в останньому матчі турніру в Хорватії

«Синьо-жовті» мінімально обіграли Туреччину

Збірна України U-18 з футболу виграла останній, третій матч турніру юнацьких команд у Хорватії, обігравши однолітків з Туреччина U-18 (1:0). Про це повідомляє «Главком».

Переможний гол у складі «синьо-жовтих» на 28-й хвилині забив нападник харківського «Металіста 1925» Іван Багрій, який відзначився після удару головою.

Футбол. Турнір юнацьких збірних U-18

Туреччина U-18 – Україна U-18 0:1

Гол: Багрій, 28

Раніше на турнірі в Хорватії матч стартового туру між Фінляндією U-18 та Україною U-18 завершився унічию (0:0), а потім «синьо-жовті» під керівництвом Дмитра Михайленка розійшлися миром із Норвегією U-18 (1:1).

Також Дмитро Михайленко на чолі збірної України U-19 вийшов у фінальну частину Чемпіонату Європи-2026. «Синьо-жовті» в еліт-раунді відбору обіграли Північну Ірландію (1:0) та Казахстан (3:0), а також зіграли внічию з Румунією (1:1). На Євро-2026 українці зіграють у групі В із Італією, Хорватією та Сербією.

Нагадаємо, син президента клубу української Прем’єр-ліги «Кудрівка» Романа Солодаренка, захисник Тимофій Солодаренко, підписав новий контракт із німецьким «Вердером» і продовжить виступати за команду U-19.

Солодаренко перебуває у структурі «Вердера» з 2022 року, коли він залишив академію київського «Динамо» і переїхав до Німеччини після початку повномасштабної війни. З того часу захисник пройшов усі вікові рівні клубу, починаючи з команди U-14 і поступово піднявшись до рівня U-19.