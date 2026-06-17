Мессі скромно відреагував на повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів світу

Легендарний аргентинець повторив досягнення Мірослава Клозе

Лідер зірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TyC Sports.

Чинний чемпіон світу збірна Аргентини стартував на світовій першості 2026 року з розгромної перемоги над Алжиром (3:0). Усі три голи в активі Мессі, який оформив хет-трик.

Завдяки цим голам Мессі не тільки приніс перемогу збірній Аргентині, а й став співрекордсменом турніру, повторивши результат німця Мірослава Клозе – 16 забитих м'ячів.

«Це честь бути там, бо це означає бути поруч із Клозе. Роналду теж є у цьому рейтингу. Я не думаю, що це щось означає для мене, наприклад Мбаппе у своєму матчі забив два голи. Це лише статистика і нічого більше.

Хоча це джерело гордості – мати можливість змагатися з усіма ними, для мене це нічого не означає. Роналду, з того, що я бачив, був одним із найвидатніших, і він не на першому місці, тому все зводиться до статистики», – розповів Мессі.

Щоб досягти позначки у 16 голів аргентинцю довелося зіграти 27 матчів на мундіалях. Також Мессі грає вже на шостому Чемпіонаті світу в кар'єрі, що теж є рекордом турніру. А гра проти Алжиру стала дня нього ювілейним, 200-м офіційним матчем у складі збірної Аргентини.

Наступний матч збірна Аргентини з футболу зіграє проти Австрії у понеділок, 22 червня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Мессі пояснив, чому плакав після свого першого гола на Чемпіонаті світу 2026.