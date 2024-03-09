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Лідер збірної України зі спортивної гімнастики втретє виграв «золото» на етапі Кубка світу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Лідер збірної України зі спортивної гімнастики втретє виграв «золото» на етапі Кубка світу
Спортсмен також виступав у вільних вправах, де фінішував восьмим (13,366)
фото: xsport.ua

Ілля Ковтун став найкращим у вправах на паралельних брусах

Українець Ілля Ковтун виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан). По це повідомляє Sport-express.

Спортсмен вчергове тріумфував на паралельних брусах і набрав за свій виступ однакову кількість балів із олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді (14,900), але отримав більше за виконання. 

Замкнув топ-3 представник Колумбії Анхель Карамбаса (14,700). Інший український гімнаст Олег Верняєв також змагався у цьому фіналі, але став лише п'ятим (14,566).

Відзначається, що це вже третя поспіль золота медаль Ковтуна на Кубку світу у сезоні. Спортсмен також виступав у вільних вправах, де став восьмим (13,366).

Нагадаємо, українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу.

Перші два місця розділили українські спортсмени на паралельних брусах. Переміг тут з сумою 15,600 бала Ілля Ковтун. Другим став інший українець та олімпійський чемпіон Олег Верняєв (15,233). «Бронзу» здобув представник Колумбії.

У жовтні минулого року чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях.

Читайте також: Україна у топ-10 в останній чоловічій естафеті сезону Кубка світу з біатлону
Теги: Олег Верняєв Ілля Ковтун золото золота медаль

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