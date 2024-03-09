Лідер збірної України зі спортивної гімнастики втретє виграв «золото» на етапі Кубка світу

Спортсмен також виступав у вільних вправах, де фінішував восьмим (13,366)

Ілля Ковтун став найкращим у вправах на паралельних брусах

Українець Ілля Ковтун виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан). По це повідомляє Sport-express.

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Спортсмен вчергове тріумфував на паралельних брусах і набрав за свій виступ однакову кількість балів із олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді (14,900), але отримав більше за виконання.

Замкнув топ-3 представник Колумбії Анхель Карамбаса (14,700). Інший український гімнаст Олег Верняєв також змагався у цьому фіналі, але став лише п'ятим (14,566).

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Відзначається, що це вже третя поспіль золота медаль Ковтуна на Кубку світу у сезоні. Спортсмен також виступав у вільних вправах, де став восьмим (13,366).

Нагадаємо, українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу.

Перші два місця розділили українські спортсмени на паралельних брусах. Переміг тут з сумою 15,600 бала Ілля Ковтун. Другим став інший українець та олімпійський чемпіон Олег Верняєв (15,233). «Бронзу» здобув представник Колумбії.

У жовтні минулого року чоловіча команда України зі спортивної гімнастики відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях.