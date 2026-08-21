Матч ПСЖ проти «Ренна» у Лізі 1 був перенесений: у чому причина

Погодні умови суттєво вплинули на домашню арену парижан

Матч першого туру Чемпіонату Франції сезону 2026/27 між чинним чемпіоном «Парі Сен-Жермен» та «Ренном» відбудеться не на домашньому стадіоні парижан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OneFootball.

Що сталося з ареною ПСЖ?

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) спільно з обома клубами ухвалила рішення про заміну господарів матчу через незадовільний стан газону на «Парк де Пренс». Через це команді Луїса Енріке доведеться розпочинати захист чемпіонського титулу виїзним матчем, хоча за початковим календарем саме ПСЖ мав приймати «Ренн» у столиці Франції.

Причиною перенесення стала аномальна хвиля спеки та тривала посуха, яка накрила Париж у серпні. Через екстремальні погодні умови стан натурального покриття «Парк де Пренс» за короткий час суттєво погіршився. У підсумку спеціальна інспекція визнала стан газону незадовільним. За оцінкою фахівців, проведення матчу на такому полі могло створити додатковий ризик травм для футболістів, тому ліга вирішила не чекати відновлення покриття та змінити місце проведення зустрічі.

На домашній арені парижан уже розпочали роботи із заміни газону. Клуб планує завершити їх до наступного запланованого домашнього матчу проти «Монако», який має відбутися 4 вересня.

Де відбудеться новий поєдинок?

Поєдинок пройде у заплановану дату – у неділю, 23 серпня, о 21:45 за київським часом. Однак замість Парижа команди зустрінуться на стадіоні «Роазон Парк» у Ренні. Фактично, клуби просто помінялися статусами господарів. Це означає, що матч другого кола, який відбудеться у березні 2027 року, пройде вже в Парижі на «Парк де Пренс».

Нагадаємо, що ПСЖ здобув сьомий великий титул на міжнародній арені. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026 ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, дотиснув найкращу команду Ліги Європи «Астон Віллу» у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.