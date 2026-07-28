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Ключовий захисник «Манчестер Сіті» продовжив контракт з клубом

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ключовий захисник «Манчестер Сіті» продовжив контракт з клубом
Йошко Гвардіол став одним з лідерів «Ман Сіті»
фото: ФК Манчестер Сіті

Йошко Гвардіол підписав угоду до 2031 року

Клуб англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті офіційно оголосив про продовження контракту захисника Йошко Гвардіола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Минулий договір 24-річного хорвата був розрахований до 2028 року. Нову угоду Гвардіол підписав до літа 2031 року.

Гвардіол в минулому сезоні провів 25 матчів за клуб, у яких забив два голи та віддав п’ять асистів. Хорват взимку отримав перелом великогомілкової кістки правої ноги, через що не грав до середини травня. На Чемпіонаті світу 2026 Йошко зіграв чотири матчі за збірну Хорватії.

Раніше Манчестер Сіті продовжив контракт ще з одним захисником – Абдукодиром Хусановим та хавбеком Філом Фоденом.

«Манчестер Сіті» фінішував на другій позиції у турнірній таблиці АПЛ, але при цьому виграв Кубок Англії та Кубок ліги. Після завершення сезону посаду головного тренера команди залишив Пеп Гвардіола, а новим наставником був призначений Енцо Мареска.

Нагадаємо, мадридський «Реал» готується зробити першу пропозицію щодо трансферу півзахисника «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі. «Бланкос» мають намір запропонувати за гравця 50-60 мільйонів євро. Раніше Родрі відхилив пропозицію «Манчестер Сіті» щодо продовження контракту, висловивши бажання перейти в «Реал». З мадридським клубом хавбек вже досяг угоди щодо умов особистого контракту до 2030 року.

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Теги: Йошко Ґвардіол ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ

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