«Реал» узгодив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини – журналіст

Королівський клуб вирішив оновити атакувальну лінію команди

Мадридський «Реал» досягнув принципової домовленості з німецьким РБ «Лейпциг» щодо переходу нападника Яна Діоманде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Івуарієць узгодив із «вершковими» контракт на п'ять років. Іспанська преса припускає, що трансфер юного вінгера коштуватиме мадридцям 115-120 млн євро. Угоду збираються закрити в найближчу добу, а вже в понеділок «Реал» оголосить про купівлю Діоманде.

Африканець провів у Бундеслізі лише один сезон. Минулого літа «червоні бики» віддали за нього 20 млн євро іспанському «Леганесу». На дорослому рівні нападник провів усього півтора року.

Діоманде в минулому сезоні провів 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і 10 результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 вінгер зіграв чотири матчі, в яких оформив один асист.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.