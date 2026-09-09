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Ексвінгера «Чорноморця» мобілізували до Національної гвардії України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ексвінгера «Чорноморця» мобілізували до Національної гвардії України
Віталій Балашов більшість кар'єри провів у «Чорномореці»
фото: ФК «Чорноморець». Віталій Балашов

Віталій Балашов служить в 11-й бригаді НГУ

Українського вінгера Віталія Балашова мобілізували до Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Наразі 35-річний вихованець «Чорноморця» служить в 11-й бригаді НГУ.

На протязі своєї кар'єри Балашов, окрім «Чорноморця», захищав кольори «Говерли», «Олімпіка», «Вісли», «Мілсамі», «Іслоча», «Тамбова», «Шахтаря» Караганда, «Актобе» та «Турана». Останнім клубом Віталія був аматорський «Енергетик».

Вінгер також є авторомм першого голу на стадіоні «Чорноморця».

За свою кар'єру вінгер провів 263 матчі на клубному рівні, забив 36 голів та вдзначився 36 результативними передачами. 

Нагадаємо, що український тренер Олександр Іванов поїхав працювати до «Зеніта».

До слова, український захисник Дмитро Юсов підписав контракт з білоруським «Торпедо-БЕЛАЗ».

Теги: ФК Чорноморець НОВИНИ ФУТБОЛУ

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