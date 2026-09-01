«Челсі» оформив відкладений трансфер дебютанта збірної Італії

Онест Аханор чекатиме рік на дебют за «синіх»

Майбутній новачок пройде акліматизацію неподалік «Стемфорд Брідж»

Лондонський «Челсі» придбав оборонця «Аталанти» з Бергамо Онеста Аханора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Трансфер італійця нігерійського походження коштуватиме «синім» орієнтовно 46,7 млн євро. До лав столичного гранда 18-річний універсал оборони приєднається у 2027 році. У цьому сезоні Аханор звикатиме до англійської Прем'єр-ліги.

Оборонець виступатиме за лондонський «Крістал Пелас». «Орли» орендують італійського виконавця. Формально угода буде підписана між «Аталантою» і «Пелас», оскільки правила АПЛ забороняють віддавати в оренду одному клубу двох і більше футболістів. Раніше «Челсі» відпустив у склад сусідів оборонця Алекса Дісасі.

Аханор у минулому сезоні провів 35 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Раніше 18-річний оборонець також захищав кольори «Дженоа», а в червні дебютував у національній команді Італії.

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