Ростовська область опинилася під новою атакою безпілотників

У Росії повідомили про вибухи, роботу ППО, пошкодження двох танкерів у Таганрозькій затоці та пожежу після падіння уламків БпЛА

Ростовська область Росії в ніч проти 9 липня зазнала нової атаки безпілотників. За повідомленнями російської сторони, вибухи пролунали в районі Азова, працювали сили протиповітряної оборони, а в Таганрозькій затоці пошкоджень зазнали два танкери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російську владу.

За офіційною інформацією, в Азовському районі після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Загорівся очерет у кар'єрі, який розташований далеко від житлової забудови. До ліквідації займання залучили підрозділи протипожежної служби.

Водночас у Таганрозькій затоці під атаку безпілотників знову потрапили два танкери. За даними російської сторони, судна отримали механічні пошкодження.

Після влучання на обох танкерах виникли пожежі. На одному із суден займання станом на момент оприлюднення інформації ще тривало, тоді як на другому його вже вдалося ліквідувати.

Російська влада стверджує, що внаслідок атаки постраждалих немає. Екіпажі обох танкерів евакуювали. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та роботу систем протиповітряної оборони в районі Азова. Незалежного підтвердження наслідків атаки наразі немає.

Нагадаємо, тієї ж ночі вибухи пролунали й у місті Михайловськ Ставропольського краю. За даними моніторингових та OSINT-каналів, під ударом безпілотників опинилася нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт». Після атаки на території об'єкта спалахнула пожежа. У мережі також з'явилися відео, на яких, як стверджується, зафіксовано момент атаки та займання нафтобази.