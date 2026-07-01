«Мафія дитячого футболу». Довбик зізнався, що свого часу міг опинитися в «Динамо»

Артем Довбик: Мене привозили в «Динамо», і вже ніби домовились

Нападник збірної України та італійської «Роми» Артем Довбик розповів, що мав кілька шансів перейти до київського «Динамо» ще на рівні дитячого футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал «Пряма червона».

За словами гравця, він кілька разів приїжджав до «Динамо» на перегляди, тренувався з командою та отримував позитивні відгуки, але остаточної домовленості так і не досягли.

«Ну, в мене тоді не було такого, як агентів, і ці перегляди – я не розумів, чому вони не закінчувались. Бо я приїжджав, я тренувався. Наче все нормально. Мені кажуть: «Все нормально». Але потім я приїжджав назад додому. Я так розумію, що там, напевно, не було домовленості з моїми представниками, тренерами дитячими чи якось так. Взагалі це окрема мафія дитячого футболу, це свої академії, премії...

Мене привозили в «Динамо», і вже ніби все домовились, але не домовились, бо я вже був із «Дніпром», у мене був підписаний попередній контракт», – пояснив Довбик.

Нагадаємо, іспанський «Бетіс» зробив пропозицію «Ромі» щодо оренди українського нападника Артема Довбика. Раніше клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні. Також, окрім «Бетіса», у переході українця зацікавлений «Вільярреал». «Атлетіко» планував підписати Артема, але «вовки» відхилили пропозицію мадридців.

Сумарно у минулій кампанії-2025/26 Довбик провів 18 матчів за «Рому» у всіх турнірах. Українець забив у них три голи та віддав дві результативні передачі. Артем пропустив майже повністю другу половину сезону через важку травму.