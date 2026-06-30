Воротар збірної Німеччини підтвердив, що зіграв останній матч за національну команду

Мануель Нойєр: Дуже гірко завершувати кар'єру в збірній ось так

Легендарний голкіпер «Баварії» Мануель Нойєр підтвердив, що завершив свою кар'єру в збірній Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Нойєр повернувся у збірну Німеччини перед Чемпіонатом світу 2026 після дворічної перерви. Вже на самому мундіалі 40-річний воротар заявив, що цей турнір стане для нього останнім у складі Бундестім.

Напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 в серії пенальті програла Парагваю. Після матчу Нойєр підтвердив, що це був його останній поєдинок за національну команду.

«Так, це був останній матч. Дуже гірко завершувати кар'єру в збірній ось так», – заявив воротар.

Нойєр дебютував за збірну Німеччини в 2009 році. Сумарно провів 128 матчів, посідаючи за цим показником 5-е місце в історії Бундестім. Зі збірною Німеччини він виграв Чемпіонат світу 2014 року та завоював бронзу ЧС-2010.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

До слова, головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. 38-річний тренер заявив, що хоче залишитися на своїй посаді, оскільки його контракт з Німецьким футбольним союзом розрахований ще на два роки, тобто до 2028-го.

«Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.