Франція розібралася з Іраком на Чемпіонаті світу 2026 завдяки дублю Мбаппе

Матч завершився з комфортною перевагою для «Ле бле»

Збірна Франції хоч і отримала опір від команди Іраку, але завершила поєдинок групового етапу упевненою перемогою 3:0. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

На старті зустрічі французи швидко взяли м’яч під контроль і вже на 14-й хвилині відкрили рахунок. Після підбирання в зоні перед штрафним майданчиком Мікаель Олісе віддав передачу на Кіліана Мбаппе, який точним ударом у дальній кут не залишив шансів голкіперу Іраку. До перерви підопічні Дідьє Дешама володіли перевагою, тоді як суперник відповів лише кількома напівмоментами та втратив через травму Аймана Хуссейна, якого замінив Алі Аль-Хамаді.

Після завершення першого тайму матч було призупинено через несприятливі погодні умови. Над стадіоном пройшла сильна злива, а організатори через ризик грози відклали початок другої половини зустрічі.

Після відновлення гри Франція швидко подвоїла перевагу. На 54-й хвилині помилка захисника Заїда Тахсіна та нерозуміння з воротарем дозволили Усману Дембеле перехопити м’яч і вибудувати атаку так, щоб Мбаппе забив його у порожні ворота. Незабаром французи могли забивати втретє, але Олісе після передачі Мбаппе перекинув голкіпера і влучив у поперечину.

Проте двома м'ячами Франція не обмежилася, і третій команда Дешама забила на 66-й хвилині. Під час одного з епізодів Олісе блискучою передачею вивів Дембеле на ударну позицію, а він холоднокровно пробив у дальній нижній кут, остаточно знявши всі питання щодо переможця. Іракці намагалися відповісти, але найкращий момент змарнував Аль-Хамаді, який після навісу пробив повз ворота.

У заключні хвилини французи спокійно контролювали перебіг гри, а Мбаппе був близький до хет-трику, проте не влучив у ближній кут після сольного проходу. У підсумку Франція здобула другу перемогу поспіль на турнірі та достроково гарантувала собі вихід до плейоф Чемпіонату світу, натомість Іраку необхідна буде перемога проти Сенегалу з гарною різницею для виходу далі.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет I

Франція – Ірак 3:0 (1:0)

Голи: Мбаппе (14, 54), Дембеле (66)

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Нагадаємо, що завдяки першому матчу проти Сенегалу Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції і п'ятим на мундіалях.