96-річна Ширлі щоранку спускається до входу готелю Four Seasons, щоб побачити, як збірна Франції йде на тренування

96-річна американська вболівальниця Ширлі поспілкувалася зі збірною Франції з футболу у готелі, де зупинилися футболісти на час Чемпіонату світу, та отримала подарунки від гравців. Про це повідомляє Главком з посиланням на RMC Sport.

Ширлі щоранку спускається до входу готелю Four Seasons у Бостоні, щоб побачити, як команда Дідьє Дешама йде на тренування.

«Вони подарували мені футболку Кіліана Мбаппе. Він сказав, що якщо вони виграють, то обов'язково її підпише, і тоді вона коштуватиме дуже багато! Я просто обожнюю цю команду! Дякую! Велике спасибі від щирого серця. Це чудовий подарунок від чудової людини та чудової країни. Для мене велика честь, що вони приділили мені увагу», – заявила Ширлі.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог.

Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу.

Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.