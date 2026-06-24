Довбик дізнався де може провести наступний сезон

Артем Довбик може перейти на правах оренди в іспанський «Бетіс»

Український нападник може повернутися в чемпіонат Іспанії

Іспанський «Бетіс» зробив пропозицію «Ромі» щодо оренди українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Раніше клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Раніше повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні. Також, окрім «Бетіса», у переході українця зацікавлений «Вільярреал». «Атлетіко» планував підписати Артема, але «вовки» відхилили пропозицію мадридців.

Сумарно у минулій кампанії-2025/26 Довбик провів 18 матчів за «Рому» у всіх турнірах. Українець забив у них три голи та віддав дві результативні передачі. Артем пропустив майже повністю другу половину сезону через важку травму.

«Бетіс» посів п’яте місце у Ла Лізі і зіграють у Лізі чемпіонів у сезоні-2026/27.

Нагадаємо, «Жирона» офіційно оголосила про підписання українського нападника угорського «Дьора» Олександра Пищура. Контракт 21-річного футболіста з «червоно-білими» буде діяти до літа 2031 року. Сума трансферу не повідомляється, однак інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що за українця заплатять 1 мільйон євро.

Пищур – вже четвертий український футболіст у складі каталонського клубу. У «Жироні» наразі грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов.