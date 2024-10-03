Український гурт став рекордсменом за кількістю концертів у Палаці спорту

Квитки на концерти «Океану Ельзи» на перші чотири дні розпродані

«Океан Ельзи» виступатиме із концертами, присвяченими 30-річчю гурту

«Океан Ельзи» оголосив про свій п'ятий поспіль концерт, присвячений 30-річчю гурту. Внаслідок чого музиканти стали рекордсменами серед українських виконавців за кількістю шоу в Палаці спорту. Про це стало відомо з їх instagram.

«Ми безмежно вдячні вам усім за підтримку і любов. І, наголосимо окремо, що цей концерт буде заключним в серії ОЕ30. Ми б, звісно, з радістю зробили ще і ще, але і в Палаці спорту вже немає далі дат, і ми маємо вирушати в північноамериканську частину нашого благодійного Help For Ukraine tour», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що всі квитки на чотири концерти «Океан Ельзи. 30 років – Той день» розпродані.

Нагадаємо, що гурт «Океан Ельзи» випустив десятий студійний альбом «Той день», до якого увійшли 12 пісень. Новину про нього музиканти розмістили у себе в соцмережах.

До слова, український гурт «Океан Ельзи» у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами – Kola, Jerry Heil, Yаktak, Shumei презентували нову версію своєї пісні «Той день».

Раніше український гурт «Океан Ельзи» випустив першу англомовну пісню «Voices Are Rising» невдовзі після повідомлення про створення першого в історії існування колективу англомовного альбому.