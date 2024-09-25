Збірна України зі спортивної акробатики здобула п’ять медалей на чемпіонаті світу

За підсумками чемпіонату сввіту наші спортсмени вибороли чотири ліцензії на Всесвітні ігри

В активі нашої команди одне золото, два срібла та дві бронзові нагороди

Збірна України зі спортивної акробатики гідно виступила на чемпіонаті світу, що проходив у португальському місті Гімарайнш, повідомляє Мінмолодьспорту.

В активі нашої команди одне золото, два срібла та дві бронзові нагороди.

«Золото» для України виграли Анастасія Семенович та Богдан Іваник (змішана пара, динамічна вправа).

«Срібло» мають Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара, багатоборство) і Єфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара, багатоборство).

Дві бронзові медалі поклали до скарбнички Юрій Савка, Тарас Яруш, Юрій Пуш, Станіслав Кукурудз у багатоборстві та балансовій вправі.

За підсумками чемпіонату світу у Португалії українські акробати вибороли чотири ліцензії на Всесвітні ігри, які відбудуться у китайському місті Ченду 7-17 серпня 2025 року. Україна буде представлена у спортивній акробатиці у жіночій парі, змішаній парі, жіночій групі та у чоловічій групі. Чоловіча пара є першою в резерві.