«Манчестер Сіті» оформить трансферу суперзірки іншого клубу АПЛ за 125 мільйонів фунтів

«Містяни» готують один з головних переходів трансферного вікна

Півзахисник «Челсі» Енцо Фернандес продовжить кар'єру у складі «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.

Аргентинський хавбек перебереться до «містян», клуби досягли угоди пілся довгих переговорів. Сума трансферу 25-річного футболіста складе 125 мільйонів фунтів.

Енцо Фернандес хотів трансферу лише до «Манчестер Сіті». Найближчим часом гравець пройде медогляд.

Аргетинець перейшов до «Челсі» взимку 2023 з «Бенфіки» за 121 мільйон євро. За цей час він зіграв 170 матчів у складі «синіх», забив 31 гол та віддав 30 гольових передач.

«Манчестер Сіті» розпочав новий сезон Англійської Прем'єр-ліги з двох перемог – підопічні Енцо Марески переграли «Борнмут» (2:1) та «Крістал Пелас» (4:1).

Нагадаємо, що Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Михайла Мудрика у «Челсі».