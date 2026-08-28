Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом

У свої 26 років власний вихованець так і не закріпився в команді

Лондонський «Арсенал» достроково розірвав контракт із вінгером Рісом Нельсоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць потрапив до академії «канонірів» у дев'ятирічному віці. Столичний гранд покладав на нього чималі надії. За першу команду Нельсон дебютував у сезоні 2017/18 під керівництвом легендарного Арсена Венгера.

Далі «Арсенал» віддав вихованця німецькому «Гоффенгайму» в оренду заради ігрової практики. Після повернення з Бундесліги Нельсон потрапив у ротацію «канонірів», але поступово почав грати менше. Лондонці ще кілька разів відправляли його в інші команди, зокрема до «Феєнорда» та лондонського «Фулгема».

Нельсон у минулому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах за столичний «Брентфорд». До свого активу він записав один асист. Раніше інтерес до нього проявляли піренейські клуби («Бенфіка», «Валенсія»).

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