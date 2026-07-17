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Несподіваний герой Чемпіонату світу 2026 за рекордні гроші переїхав до Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Несподіваний герой Чемпіонату світу 2026 за рекордні гроші переїхав до Англії
Йоан Манзамбі виступатиме під крилом Унаї Емері
фото: ФК «Астон Вілла»

Футболіст-відкриття турніру перебрався в англійську Прем'єр-лігу

Бірмінгемська «Астон Вілла» придбала півзахисника Йоана Манзамбі з німецького «Фрайбурга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Швейцарець підписав із «вілланами» тривалий контракт. У новій команді він виступатиме під 44-м номером. «Астон Вілла» віддала за хавбека 70 млн євро, що стали трансферним рекордом бірмінгемців.

Манзамбі звернув на себе увагу провідних клубів Європи на Мундіалі-2026. Несподівано він став лідером збірної Швейцарії. На Кубку світу півзахисник провів чотири поєдинки, в яких оформив три голи та два асисти. «Вілла» обійшла інший англійський клуб – «Ньюкасл».

Манзамбі – вихованець «Фрайбурга». У першій команді баденців хавбек відіграв два сезони. У минулій кампанії швейцарець провів 47 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і дев'ять результативних передач.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Астон Вілла» Бундесліга

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