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Світоліна та Монфіс заробили серйозні гроші за вихід до півфіналу US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Світоліна та Монфіс заробили серйозні гроші за вихід до півфіналу US Open
Еліна Світоліна та Гаель Моніс заробили 250 тисяч євро за вихід до півфіналу міксту US Open
фото: Instagram Еліни Світоліної

Українсько-французький дует зупинився в одному кроці від фінального поєдинку

Українська тенісистка Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс заробили 250 тисяч євро за вихід до півфіналу змішаного парного розряду US Open. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу US Open.

У півфінальному поєдинку подружня пара, яка вперше провела офіційний турнір разом, поступилась Белінді Бенчич (Швейцарія) та Флавіо Коболлі (Італія) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10].

Кривдники українсько-французького дуету у півфіналі зазнали поразки від представників Чехії Кароліни Мухової та Якуба Меншика – 3:6, 1:6, [6:10]. Бенчич та Коболлі отримали 500 тисяч євро на двох, а переможці турніру – мільйон.

Еліна Світоліна була єдиною представницею України в рамках змішаного парного розряду US Open. Участь у турнірі також могла прийняти Марта Костюк, проте через те, що свою заявку з Лоренцо Музетті вони подали запізно, цього не сталось.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: Еліна Світоліна гроші Марта Костюк Ґаель Монфіс US Open

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