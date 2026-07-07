Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
фото: Getty Images

У першій грі 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 зіграють збірні Франції та Марокко

Стали відомі три пари 1/4 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/4 фіналу Чемпіонату світу

  • Марокко – Франція
  • Норвегія – Англія
  • Іспанія – Бельгія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Які збірні зіграють у першому матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рафінья ризикує більше не зіграти на Кубку світу
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
3 липня, 16:59
Юліан Нагельсманн близький до втрати роботи
Нагельсманн отримав несподівану пропозицію Німецької футбольної спілки – ЗМІ
2 липня, 20:50
Піренейська збірна вже втрачала очки на Кубку світу
Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
27 червня, 14:05
Мохамед Салах матиме нагоду багато заробити
Віцечемпіон Саудівської Аравії підготував суперконтракт для Салаха – ЗМІ
25 червня, 22:22
Рікардо Аде зараз є однією з ключових фігур футбольної збірної Гаїті
Один з найсильніших граців Гаїті пройшов шлях від безхатченка до Чемпіонату світу
15 червня, 17:39
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
15 червня, 01:46
Нік Вольтемаде готовий атакувати ворота суперників
Німеччина – Кюрасао. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
14 червня, 10:10
Чемпіонат світу набирає обертів
Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією
12 червня, 06:56
Ламін Ямаль готовий додати дорослих штрихів
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
8 червня, 12:27

Новини

Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилися шість збірних, які зіграють у 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Визначилися шість збірних, які зіграють у 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Роналду залишився без тренера в збірній після вильоту з Чемпіонату світу
Роналду залишився без тренера в збірній після вильоту з Чемпіонату світу
Аргентина – Єгипет. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Єгипет. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua