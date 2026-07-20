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ЛНЗ та «Полісся» дізналися суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ЛНЗ та «Полісся» дізналися суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій
Гравці ЛНЗ в матчі чемпіонату України проти «Динамо»
фото: УПЛ

У Ньоні відбулося жеребкування третього етапу кваліфікації Ліги конференцій

Українські клуби ЛНЗ та «Полісся» дізналися потенційних суперників у третьому колі кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. У ньому взяли участь віцечемпіон України ЛНЗ Черкаси та бронзовий призер УПЛ «Полісся» Житомир.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій черкаський ЛНЗ зіграє проти бельгійського «Гента», а суперником «Полісся» стане «Копенгаген» із Данії (23 та 30 липня). Під час жеребкування переможці пар ЛНЗ – «Гент» і «Полісся» – «Копенгаген» мали сіяний статус завдяки високому рейтингу суперників українських клубів.

Суперник у Q3 Ліги конференцій для переможця пари ЛНЗ – «Гент»:

  • Переможець пари: «Гетеборг» (Швеція) / «Левадія» (Естонія)

Суперник у Q3 Ліги конференцій для переможця пари «Полісся» – «Копенгаген»:

  • Переможець пари: «Дебрецен» (Угорщина) / «Пюнік» (Вірменія)

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня, поєдинки третього раунду пройдуть 6 та 13 серпня, а зустрічі четвертого раунду заплановані на 20 та 27 серпня.

Фінал Ліги конференцій 2026/27 відбудеться 2 червня 2027 року в турецькому Стамбулі на стадіоні «Бешикташ».

Нагадаємо, київське «Динамо» та грецький ПАОК дізналися потенційного суперника по наступній стадії кваліфікації Ліги Європи. Маючи статус «сіяної» пари, «динамівці» або команда із Салонік зійдуться у боротьбі за місце в раунді плейоф із переможцем у парі «Хаммарбю» (Швеція) – «Андерлехт» (Бельгія).

Київське «Динамо» може потрапити також до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій в разі поразки від грецького ПАОКа у другому колі відбору Ліги Європи. Тому для команди, яка програє у парі «Динамо» – ПАОК, також визначено суперника. Ним стане команда, що програє в парі «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Полісся» Ліга конференцій

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