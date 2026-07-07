Аргентина з фантастичним камбеком здолала Єгипет в 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Ліонель Мессі пройшов шлях від невдахи до героя за один матч

Чинні чемпіони планети ледве пробилися у чвертьфінал турніру

Національна команда Аргентини оформила неймовірну вольову перемогу над збірною Єгипту (3:2) в 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Перші промахи збірної Аргентини

«Альбіселесте» на правах фаворита активніше розпочали матч. Утім, єгиптяни з перших хвилин зачарували злагодженою грою в обороні. А на 15-й хвилині вибухнули своїм голом – Аттія подав із правого флангу, а Ібрагім головою ефектно замкнув навіс.

Аргентинці відразу повернулися до атак. Відігратися підопічні Ліонеля Скалоні могли доволі швидко. Хассан не встиг за рухом Тальяфіко та збив оборонця у власному штрафному. Та постріл Мессі з одинадцятиметрової позначки парирував Шобейр!

Ліонель Мессі знову погано виконав одинадцятиметровий фото: EFE

Збірна Аргентини продовжила атакувати. До перерви команда Скалоні змарнувала кілька нагод. Голкіпер «фараонів» парирував удар Мак Аллістера головою. Далі Мессі зі штрафного влучив у стійку. А перед перервою Шобейр у неймовірному стилі потягнув спробу Альвареса.

Зі стартом другої половини «альбіселесте» затиснули Єгипет на власній половині. Та до реальних нагод забити справа фактично не доходила. Більше того, на 58-й хвилині підопічні Хоссама Хассана розіграли зразкову контратаку – Салах вирізав на Зіко, а той переграв кіпера.

Щоправда, суддівська бригада на повторах помітила дрібний фол проти аргентинця Лісандро Мартінеса на початку атаки. Скасований гол, однак, додав «фараонам» наснаги. Не минуло й десяти хвилин, як єгиптяни оформили не менш красиву контратаку з вирішальним ударом того ж Зіко – 0:2!

Зіко довелося двічі забити, щоб подвоїти перевагу «фараонів» фото: EFE

Щасливі 13 хвилин збірної Аргентини

Остаточно поховати аргентинців міг Трезеге на 77-й хвилині. Та з гострого кута він пробив поруч зі стійкою. І фактично в атаці у відповідь «альбіселесте» розпочали велике повернення. Це Ромеро головою замкнув навіс Мессі з правого флангу.

Збірна Аргентини підняла темп ще дужче та невдовзі зрівняла рахунок. Цього разу Мессі повернув собі роль голеадора. Досвідчений нападник ударом із лінії штрафного «прошив» своїх і чужих та від перекладини відправив м'яч у сітку воріт.

Так Ліонель Мессі зрівняв рахунок фото: Getty Images

Єгипет вимушено перейшов із думок про перемогу до сподівань про овертайм. Та тиск «альбіселесте» африканцям уже важко було зупинити. І в доданий арбітром час підопічні Скалоні таки вирвали перемогу – Лаутаро Мартінес виконав навіс, а Фернандес головою встановив остаточний результат.

Енцо Фернандес вирвав перемогу для «альбіселесте» фото: Getty Images

Аргентина пробилася у чвертьфінал. Там суперником команди Скалоні стане переможець протистояння збірних Швейцарії та Колумбії. Вони закриватимуть раунд 1/8 фіналу згодом.

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Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Аргентина – Єгипет – 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Фернандес, 90+2 – Ібрагім, 15, Зіко, 67

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.