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«Менше базікай, бовдуре». Стали відомі деталі сварки Отаменді і Родрі після фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Менше базікай, бовдуре». Стали відомі деталі сварки Отаменді і Родрі після фіналу Чемпіонату світу
Родрі дісталося від Отаменді
фото: Getty Images

Отаменді не сподобалася поведінка Родрі

Після фінального матчу Чемпіонату світу, в якому збірна Іспанії обіграла Аргентину, між захисником аргентинців Ніколасом Отаменді та півзахисником іспанців Родрі відбулася словесна суперечка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

«Менше базікай, бовдуре. Ви ж весь тиждень нили. І ти, і Лапорт – обидва. Так не робиться. Ви весь час скаржилися суддям, друже», – сказав Отаменді, коли Родрі підійшов до нього після матчу.

Здивований іспанець перепитав, що саме аргентинець має на увазі.

«Лапорт? Хіба ти не бачив, що він говорив цього тижня?», – відповів Отаменді.

Після цього Родрі не став продовжувати розмову та відійшов від аргентинця. Отаменді та Родрі разом грали у «Манчестер Сіті» у сезоні 2019/2020.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: Родрі НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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