Знаменитий ютубер спробував відволікти Мессі під час пенальті збірній Єгипту

Стрімер намагався посприяти промаху аргентинця

Американець IShowSpeed перебував поруч із епіцентром подій під час нереалізованого нападником національної команди Аргентини Ліонелем Мессі одинадцятиметрового. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goals Side.

Епізод трапився на 21-й хвилині протистояння «альбіселесте» з Єгиптом в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Капітан аргентинської збірної підійшов до «позначки» після фолу проти Тальяфіко. Проте, переграти воротаря Шобейра Мессі не зумів.

У момент виконання удару за воротами голкіпера «фараонів» був IShowSpeed. Він гучними криками та провокативними жестами всіляко намагався відволікти аргентинця. Утім, коли Мессі не реалізував пенальті, американський ютубер сам не повірив у промах.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.