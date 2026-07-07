Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року

Чемпіонат світу 2026 завершився для футболіста достроково

Хавбек Амаду Онана не допоможе національній команді Бельгії у чвертьфіналі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бельгієць зазнав травми в першому таймі протистояння 1/8 фіналу проти збірної США (4:1). Уже в другій половині він перебував поруч із лавою запасних на милицях. Лікарі діагностували в Онана розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Турнір для півзахисника завершився. Також він пропустить старт нового сезону англійської Прем'єр-ліги в складі бірмінгемської «Астон Вілли». Відновлення Онана займе сім-вісім місяців. На ЧС-2026 хавбек зіграв чотири поєдинки.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.