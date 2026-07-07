Провальний екстренер «Челсі» знайшов роботу в чемпіонаті Франції

Середняк першості наважився запросити молодого фахівця

Французький «Париж» призначив Ліама Росеньйора головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць підписав зі столичним колективом контракт на два роки. Він розпочне роботу в новій ролі 9 липня. Росеньйор замінить на посаді досвідченого тренера Антуана Комбуаре, який очолив «Париж» посеред сезону та втримав у Лізі 1.

Екскерманич лондонського «Челсі» повернувся до Франції. Раніше Росеньйор працював зі «Страсбуром». На чолі ельзасців англійський тренер провів півтора року. За підсумками кампанії 2024/25 він вивів команду до Ліги конференцій.

У січні Росеньйор очолив «Челсі». Керівництво англійського гранда сподівалося на тривалу співпрацю з фахівцем. Утім, період на «Стемфорд Брідж» обернувся для нього фіаско. «Сині» програли півфінал Кубка ліги, фінал Кубка Англії, вибули в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і фінішували в Прем'єр-лізі аж на 10-й сходинці.

До слова, іспанська «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.