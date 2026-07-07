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Аргентина та Єгипет у драматичній грі визначили чвертьфіналіста Чемпіонату світу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аргентина та Єгипет у драматичній грі визначили чвертьфіналіста Чемпіонату світу
Збірна Мессі продовжує боротьбу за перемогу на Чемпіонаті світу 2026
фото: Getty Images

Аргентина та Єгипет влаштували справжнє футбольне шоу

Збірні Аргентини та Єгипту сьогодні, 7 липня 2026 року, у драматичній грі 1/8 фіналу Чемпіонату світу визначили чвертьфіналіста мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Стан команд перед грою

Команда Ліонеля Скалоні впевнено розпочала виступ на груповому етапі Чемпіонату світу, розгромивши Алжир із рахунком 3:0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який записав на свій рахунок хет-трик. У другому турі аргентинці без особливих проблем обіграли Австрію (2:0), а обидва голи знову забив Мессі. Заключний матч групового етапу «альбіселесте» виграли у Йорданії (3:1). Цього разу відзначилися Джовані Ло Чельсо, Лаутаро Мартінес, який реалізував пенальті, та незмінний лідер команди Мессі.

Натомість у 1/16 фіналу аргентинці зіткнулися з серйозним опором Кабо-Верде й вирвали перемогу лише в додатковий час – 3:2. Мессі та Лісандро Мартінес забили по м'ячу, а вирішальним став автогол захисника суперників Боржеса.

Збірна Єгипту стартувала на мундіалі з бойової нічиєї проти Бельгії (1:1). Єдиний гол у складі «фараонів» забив півзахисник Ашур. У другому турі команда Хоссама Хассана впевнено переграла Нову Зеландію з рахунком 3:1 завдяки голам Зіко, Мохамеда Салаха та Трезеге. У заключному матчі групового етапу єгиптяни розійшлися миром з Іраном (1:1), а автором забитого м'яча став Сабер.

У першому раунді плейоф збірна Єгипту лише в серії післяматчевих пенальті здолала Австралію (1:1, пенальті – 4:2). В основний час єдиний гол команди записав на свій рахунок Ашур.

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Хід гри

На 15-й хвилині єгиптяни відкрили рахунок. Аттія виконав точну подачу з правого флангу, а Ібрагім виграв боротьбу на другому поверсі й головою ефектно переправив м'яч у сітку.

Аргентина миттєво відповіла серією атак і вже незабаром отримала чудову нагоду відігратися. Хассан запізнився з відбором проти Тальяфіко та порушив правила у власному штрафному майданчику. Однак Ліонель Мессі не зумів реалізувати пенальті – удар з одинадцятиметрової позначки блискуче відбив Шобейр.

До перерви команда Ліонеля Скалоні продовжувала тиснути, але щоразу натикалася на надійну гру воротаря суперників.

На 58-й хвилині команда Хоссама Хассана провела стрімку контратаку: Салах чудовою передачею вивів Зіко на ударну позицію, і той переграв аргентинського голкіпера.

Втім, після перегляду VAR арбітри зафіксували фол проти Лісандро Мартінеса на початку результативної атаки, тож взяття воріт скасували. Уже за кілька хвилин єгиптяни організували ще одну блискавичну контратаку, яку точним ударом завершив той самий Зіко – 0:2.

На 79-й хвилині після навісу Мессі з правого флангу Крістіан Ромеро виграв повітря та головою скоротив відставання.

Натхненні забитим м'ячем аргентинці ще більше додали в швидкості й невдовзі відновили рівновагу. Цього разу Мессі сам завершив атаку: потужним ударом із-за меж штрафного майданчика він прошив натовп гравців, а м'яч, влучивши в поперечину, опинився у воротах.

Після цього Єгипет уже більше думав про те, як втримати нічию та перевести гру в овертайм. Однак шалений тиск аргентинців приніс результат уже в компенсований час. Лаутаро Мартінес виконав точну подачу до штрафного, а Енцо Фернандес ударом головою встановив остаточний рахунок і вирвав для команди Скалоні вольову перемогу.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Аргентина – Єгипет 3:2 (0:1)

  • Голи: Ромеро (79), Мессі (84), Фернандес (90+2) – Ібрагім (15), Зіко (67)

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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