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«Мерседес» визначився з майбутнім Расселла в стайні – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мерседес» визначився з майбутнім Расселла в стайні – ЗМІ
Джордж Расселл продовжить виступи за команду з Бреклі
фото: EFE

Команда ухвалила рішення на фоні чуток про запрошення багаторазового чемпіона

Британець Джордж Расселл продовжить виступи за «Мерседес» у сезоні-2027 Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FormulaPassion.

Німецько-британська стайня вирішила активувати опцію продовження співпраці з гонщиком. Пілот залишиться в команді ще на один рік. Офіційне оголошення про договір очікують на Гран-прі Австрії.

Повноцінні виступи за «Мерседес» Расселл розпочав у сезоні-2022. З тих пір він здобув шість перемог і 27 разів зійшов на подіум. Також британський пілот провів два роки в команді «Вільямс».

Расселл пролонгував контракт на фоні чуток про запрошення в «Мерседес» Макса Ферстаппена. Чотириразового чемпіона світу впродовж тривалого часу пов'язують з ніімецько-британською стайнею. Утім, він залишається у «Ред Буллі».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Каталонії

Лідером загального заліку залишився Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Хоч він і не фінішував у Барселоні, та серйозно випереджає конкурентів. Італієць набрав 156 очок.

Другим іде Льюїс Гемілтон, в активі якого 115 пунктів. У трійці лідерів залишається Расселл (106 балів). «Мерседес» також випереджає «Феррарі» нагорі Кубка конструкторів – 262 очки проти 190 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла двотижневу паузу. Наступним стане Гран-прі Австрії. Етап запланований на 26-28 червня.

Цей гран-прі відбудеться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація і гонка. Торік на трасі в Шпільберзі переміг Ландо Норріс із «Макларена».

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Формула-1 Mercedes

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