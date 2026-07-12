Найслабший серед півфіналістів. Екскапітан «Баварії» відшукав слабку ланку збірної Англії

Ексцентричний колишній футболіст поділився думками про «Трьох левів»

Легендарний німець Штефан Еффенберг розкритикував основного голкіпера національної команди Англії на Чемпіонаті світу 2026 Джордана Пікфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport1.

Експівзахисник збірної Німеччини засумнівався у якостях воротаря. На думку Еффенберга, він поступається решті кіперів 1/2 фіналу турніру. Зокрема, учасник Мундіалю-1994 згадав про зріст англійця (185 см).

«Для мене Пікфорд – найслабше місце збірної Англії. Зі всіх півфіналістів Чемпіонату світу в Англії найслабший воротар. Інші голкіпери перебувають на геть іншому рівні. Унаї Сімон, Мартінес… Пікфорду бракує зросту. Якщо вже шукати вразливе місце в збірній Англії, то це воротар», – заявив німець.

Англія в півфіналі ЧС-2026 зустрінеться зі збірною Аргентини. Матч відбудеться 15 липня. Поєдинок прийме американська Атланта.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.