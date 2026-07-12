Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Найслабший серед півфіналістів. Екскапітан «Баварії» відшукав слабку ланку збірної Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Найслабший серед півфіналістів. Екскапітан «Баварії» відшукав слабку ланку збірної Англії
Джордан Пікфорд в обіймах Дена Берна
фото: EFE

Ексцентричний колишній футболіст поділився думками про «Трьох левів»

Легендарний німець Штефан Еффенберг розкритикував основного голкіпера національної команди Англії на Чемпіонаті світу 2026 Джордана Пікфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport1.

Експівзахисник збірної Німеччини засумнівався у якостях воротаря. На думку Еффенберга, він поступається решті кіперів 1/2 фіналу турніру. Зокрема, учасник Мундіалю-1994 згадав про зріст англійця (185 см).

«Для мене Пікфорд – найслабше місце збірної Англії. Зі всіх півфіналістів Чемпіонату світу в Англії найслабший воротар. Інші голкіпери перебувають на геть іншому рівні. Унаї Сімон, Мартінес… Пікфорду бракує зросту. Якщо вже шукати вразливе місце в збірній Англії, то це воротар», – заявив німець.

Англія в півфіналі ЧС-2026 зустрінеться зі збірною Аргентини. Матч відбудеться 15 липня. Поєдинок прийме американська Атланта.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

  • Франція – Іспанія
  • Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
12 липня 00:00 Норвегія – Англія
12 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джуд Беллінгем (ліворуч) двічі забив норвежцям
Беллінгем уник дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026 завдяки мамі
Сьогодні, 20:15
Джанні Інфантіно зібрався почути кожного
ФІФА розгляне чергове розширення Чемпіонату світу
Сьогодні, 18:57
Томас Тухель відомий своєю прямолінійністю, яка не завжди подобається гравцям
Беллінгем розкритикував Тухеля після важкої перемоги над Норвегією на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 18:04
Джуд Беллінгем вирвав перемогу для «Трьох левів»
Джуд у центрі уваги та найгірший актор Швейцарії. Підсумки 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 17:59
Джордан Пікфорд залишив позаду легендарного кіпера
Воротар збірної Англії оновив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 14:57
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Календар матчів півфіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 12:38
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Визначилися обидві пари півфіналів Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 06:59
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Аргентина – Швейцарія: результат гри 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Сьогодні, 06:44
Джуд Беллінгем з Англії та Гаррі Кейн з Англії святкують перемогу у матчі чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 між Норвегією та Англією
Англія і Норвегія у яскравому поєдинку визначили третього півфіналіста Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 02:47

Новини

Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль
Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль
Найслабший серед півфіналістів. Екскапітан «Баварії» відшукав слабку ланку збірної Англії
Найслабший серед півфіналістів. Екскапітан «Баварії» відшукав слабку ланку збірної Англії
Чинний чемпіон тріумфував на Мото Гран-прі Німеччини
Чинний чемпіон тріумфував на Мото Гран-прі Німеччини
Беллінгем уник дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026 завдяки мамі
Беллінгем уник дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026 завдяки мамі
Володар «Золотого м'яча-1993» отримав персональний подарунок від Мессі
Володар «Золотого м'яча-1993» отримав персональний подарунок від Мессі
«Барселона» готова продати нападника «Парі Сен-Жермен» із корисливою метою – ЗМІ
«Барселона» готова продати нападника «Парі Сен-Жермен» із корисливою метою – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
82K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
72K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua