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Президент ФІФА вручив гравцям збірної Іспанії дорогоцінні персні за перемогу на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Президент ФІФА вручив гравцям збірної Іспанії дорогоцінні персні за перемогу на Чемпіонаті світу
Чемпіонські персні вручаються переможцям мундіалю вперше в історії

Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив футболістам збірної Іспанії пам'ятні персні після перемоги у фіналі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Персні виконані із золота з інкрустацією діамантами та сапфірами, на кожному вигравіруваний кубок турніру. Дизайн був додатково адаптований до країни-переможця.

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Допис, поширений Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Загалом буде виготовлено 2026 перснів. 30 із них зарезервовані для гравців, решта 1996 буде доступна вболівальникам для придбання.

Чемпіонські персні вручають переможцям чемпіонату світу вперше в історії. Традиція вручення таких ювелірних виробів популярна у північноамериканських спортивних лігах.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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