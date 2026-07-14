Двоє українців потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу

Команда Дмитра Михайленка зупинилась на турнірі на стадії півфіналу

Одразу двоє футболістів збірної України U19 – захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін увійшли до символічної збірної юніорського Чемпіонату Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт УЄФА.

Збірна України U-19 завершила виступи на континентальній першості на стадії півфіналу, поступившись Німеччині (1:2). Перед цим «синьо-жовті» виграли свою групу та гарантували собі путівку на молодіжний Чемпіонат світу 2027.

Після завершення турніру УЄФА визначив склад символічної збірної юніорського Чемпіонату Європи 2026 року. До нього потрапили шість представників чемпіона Іспанії, два футболісти фіналіста Німеччини, один гравець Італії, а також два українці: захисник Данило Малов і півзахисник Павло Люсін.

Символічна збірна юніорського Євро-2026

Воротар : Ману Гонсалес (Іспанія)

: Ману Гонсалес (Іспанія) Захисники : Данило Малов (Україна), Андреа Наталі (Італія), Маріо Рівас (Іспанія), Рафаель Пінту Педроса (Німеччина)

: Данило Малов (Україна), Андреа Наталі (Італія), Маріо Рівас (Іспанія), Рафаель Пінту Педроса (Німеччина) Півзахисники : Павло Люсін (Україна), Кім Хуньєнт (Іспанія), Хаві Еспарт (Іспанія), Тьяго Пітарч (Іспанія)

: Павло Люсін (Україна), Кім Хуньєнт (Іспанія), Хаві Еспарт (Іспанія), Тьяго Пітарч (Іспанія) Нападники: Отто Штанге (Німеччина), Хосе Антоніо Моранте (Іспанія)

Люсін завершив чемпіонат з одним голом та трьома результативними передачами, ставши одним із найкращих асистентів Євро, тоді як Малов провів на полі всі чотири матчі без замін.

«Данило Малов провів на полі кожну хвилину шляху України до півфіналу. Завдяки своїй фізичній потужності він був дуже мобільним як в атаці, так і в захисті. Допомагав команді в наступі завдяки своєчасним ривкам, взаємодії з партнерами в останній третині поля та віддав чотири ключові передачі за турнір», – прокоментували в УЄФА виступ українця на турнірі.

«Павло Люсін продемонстрував виняткову здатність зберігати м'яч під тиском і знаходити оптимальний момент, щоб розрізати оборону суперника передачею. Його креативність стала критично важливою для успіху України й допомогла завершити турнір з одним голом та трьома расистами», – так відзначили гру лідера збірної України експерти.

Для України півфінал Євро-2026 став п'ятим в історії виступом на цій стадії юніорської континентальної першості. Найкращим результатом «синьо-жовтих» залишається перемога на турнірі у 2009 році.

Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував вихід «синьо-жовтих» у півфінал Чемпіонату Європи 2026 та фінальну частину молодіжної Чемпіонату світу 2027.