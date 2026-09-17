Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі

До списку увійшли 24 футболісти, які готуватимуться до поєдинків групового раунду відбору Євро-2027

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу (U-21) Дмитро Михайленко оприлюднив склад команди на заключні матчі групового раунду відбору Євро-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До списку увійшли 24 футболісти, які готуватимуться до поєдинків групового раунду відбору Євро-2027 (U-21) проти Туреччини (26 вересня) і Хорватії (2 жовтня), а також до товариського матчу проти Албанії (5 жовтня).

Перші дві зустрічі пройдуть в угорському місті Мішкольц на стадіоні DVTK і розпочнуться о 19:00 за київським часом (о 18:00 за центральноєвропейським). Контрольна ж гра відбудеться в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї й розпочнеться о 16:30 за київським часом (о 15:30 за центральноєвропейським).

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Назар Домчак («Славія» Прага, Чехія), Денис Марченко («Карпати» Львів), Владислав Крапивцов («Жирона» Іспанія).

Захисники: Данило Малов («Лехія» Гданськ, Польща), Микола Огарков («Кудрівка» Кудрівка), Володимир Вілівальд («Кривбас» Кривий Ріг), Кирило Дігтярь («Металіст» Харків), Богдан Слюбик (ЛНЗ Черкаси), Денис Гришкевич («Полісся» Житомир), Олексій Гусєв («Чорноморець» Одеса).

Півзахисники: Олександр Сорока («Гент» Бельгія), Максим Мельниченко («Чорноморець» Одеса), Олег Федор («Полісся» Житомир), Артур Шах («Лехія» Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (ФК «Харків» Харків), Данііл Ващенко («Епіцентр» Кам’янець-Подільський), Антон Глущенко («Зоря» Луганськ), Антон Царенко («Блаус-Вайс Лінц» Австрія), Геннадій Синчук («Монреаль» Канада), Данило Кревсун («Залоегерсег» Угорщина), Олексій Талпа («Маккабі» Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко («Земплін» Міхаловце, Словаччина).

Нападники: Дмитро Богданов («Енергі» Котбус, Німеччина), Олександр Пищур («Жирона» Іспанія).

Відбір на Євро-2027: що відомо

Перед матчами проти Туреччини та Хорватії Україна U21 йде на третьому місці у таблиці з 8 очками.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.