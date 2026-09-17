Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі
На молодіжну збірну України очікують заключні матчі групового раунду відбору Євро-2027

До списку увійшли 24 футболісти, які готуватимуться до поєдинків групового раунду відбору Євро-2027

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу (U-21) Дмитро Михайленко оприлюднив склад команди на заключні матчі групового раунду відбору Євро-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До списку увійшли 24 футболісти, які готуватимуться до поєдинків групового раунду відбору Євро-2027 (U-21) проти Туреччини (26 вересня) і Хорватії (2 жовтня), а також до товариського матчу проти Албанії (5 жовтня). 

Перші дві зустрічі пройдуть в угорському місті Мішкольц на стадіоні DVTK і розпочнуться о 19:00 за київським часом (о 18:00 за центральноєвропейським). Контрольна ж гра відбудеться в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї й розпочнеться о 16:30 за київським часом (о 15:30 за центральноєвропейським).

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Назар Домчак («Славія» Прага, Чехія), Денис Марченко («Карпати» Львів), Владислав Крапивцов («Жирона» Іспанія).

Захисники: Данило Малов («Лехія» Гданськ, Польща), Микола Огарков («Кудрівка» Кудрівка), Володимир Вілівальд («Кривбас» Кривий Ріг), Кирило Дігтярь («Металіст» Харків), Богдан Слюбик (ЛНЗ Черкаси), Денис Гришкевич («Полісся» Житомир), Олексій Гусєв («Чорноморець» Одеса).

Півзахисники: Олександр Сорока («Гент» Бельгія), Максим Мельниченко («Чорноморець» Одеса), Олег Федор («Полісся» Житомир), Артур Шах («Лехія» Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (ФК «Харків» Харків), Данііл Ващенко («Епіцентр» Кам’янець-Подільський), Антон Глущенко («Зоря» Луганськ), Антон Царенко («Блаус-Вайс Лінц» Австрія), Геннадій Синчук («Монреаль» Канада), Данило Кревсун («Залоегерсег» Угорщина), Олексій Талпа («Маккабі» Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко («Земплін» Міхаловце, Словаччина).

Нападники: Дмитро Богданов («Енергі» Котбус, Німеччина), Олександр Пищур («Жирона» Іспанія).

Відбір на Євро-2027: що відомо

Перед матчами проти Туреччини та Хорватії Україна U21 йде на третьому місці у таблиці з 8 очками.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Теги: Дмитро Михайленко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Синьо-жовті» змагатимуться в Дивізіоні B турніру
Мальдера оголосив склад збірної України з дебютантами на старт Ліги націй
Вчора, 17:42
«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
«Верес» та «Кудрівка» узгодили дату перенесеного матчу УПЛ
15 вересня, 14:06
Ойген Поланскі залишився без роботи
Оборонець збірної України залишився без тренера ще до дебюту в новому чемпіонаті
13 вересня, 15:24
Житомиряни дотиснули гостей після тривоги
«Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України
9 вересня, 23:05
На честь Ліонеля Мессі в Аргентині наближчого тижня призупинятимуть усі матчі на 10-й хвилині
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
2 вересня, 23:27
Іліман Ндіає перебрався на «Етіхад»
«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії
1 вересня, 23:51
«Вершкові» будуть фаворитами протистояння
«Реал» – «Малага». Прогноз і анонс на матч третього туру чемпіонату Іспанії Реклама
30 серпня, 14:40
Каміль Грабара перебрався в чемпіонат Італії
«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
26 серпня, 14:06
Муйне все ж так і не вдалося за свою кар'єру зіграти жодного офіційного поєдинку за збірну Францію
Помер останній живий бронзовий призер Чемпіонату світу 1958 з футболу
20 серпня, 09:12

Новини

Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі
Михайленко назвав склад молодіжної збірної України з футболу на найближчі три матчі
Мессі та Каземіро принесли «Інтеру Маямі» черговий трофей
Мессі та Каземіро принесли «Інтеру Маямі» черговий трофей
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
Екстренер збірної Бразилії працевлаштувався на батьківщині
Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи
Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи
«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи
«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
117K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
78K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua