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«Реал» – «Малага». Прогноз і анонс на матч третього туру чемпіонату Іспанії

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» – «Малага». Прогноз і анонс на матч третього туру чемпіонату Іспанії
«Вершкові» будуть фаворитами протистояння
фото: EFE

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Сьогодні, 30 серпня 2026 року, мадридський «Реал» на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» зустрінеться з «Малагою» у рамках 3-го туру іспанської Ла Ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Реал» – «Малага»

Шанси «вершкових» на 14:35 30 серпня виглядають суттєво вищими, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу мадридців запропоновано коефіцієнт 1,09. Тим часом на ймовірну звитягу «анчоусів» виставлено кеф 19,54. На підсумкову нічию закладено бал 13,16. Зате впевнену перемогу команди Жозе Моурінью (2:0) оцінено коефіцієнтом 7,49. Натомість на тотал більше 4,5 запропоновано кеф 2,47

Передматчевий стан команд

«Реал» розпочав сезон із двох перемог. Спершу «вершкові» розібралися з барселонським «Еспаньйолом» (2:1). Голами відзначилися хавбек Беллінгем і нападник Еспі. А потім столичний гранд розгромив «Реал Сосьєдад» із Сан-Себастьяна (4:1). Форвард Мбаппе оформив хет-трик, а нападник Вінісіус доклався до перемоги одним забитим м'ячем.

Старт «Малаги» вийшов важчим. Андалусці на старті програли мадридському «Атлетіко» (0:2). А в другому турі підопічні Хуана Фунеса розписали нічию проти «Депортіво» з Ла-Коруньї (1:1). Гол до свого активу записав форвард Чупе, який реалізував одинадцятиметровий.

Орієнтовні склади команд

«Реал»: Куртуа – Александер-Арнольд, Конате, Гюйсен, Кукурелья – Гюлер, Вальверде – Діоманде, Беллінгем, Вінісіус – Мбаппе

«Малага»: Ерреро – Пуга, Ресіо, Галілеа, Рафіта – Меріно – Ларрубія, Дотор, Лоренсо, Муньйос – Чупе

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 36 матчів. Тотальна перевага залишається на боці «Реала» – 27 перемог. Натомість «анчоуси» здобули лише одну перемогу. Це диво трапилося у грудні 2012 року. Звання найкращого бомбардира протистояння досі належить ексфорварду «вершкових» Роналду (17 м'ячів).

Востаннє шляхи команд перетиналися у сезоні 2017/18. Тоді «Реал» оформив дві перемоги. Спершу мадридці здолали андалусійців удома (3:2). Голи до свого активу записали нападник Бензема, півзахисник Каземіро та згаданий Роналду. У складі «Малаги» відзначилися форвард Ролан і хавбек Кастро. На виїзді забитих м'ячів було менше. Мадридці перемогли (2:1) з голами хавбека Іско та того ж Каземіро. За «анчоусів» знову забив Ролан.

Де дивитися матч «Реал» – «Малага»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 18:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Малаґа Ла Ліга

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