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«Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України
Житомиряни дотиснули гостей після тривоги
фото: ФК «Полісся»

Фаворит пари пройшов далі в турнірі

Житомирське «Полісся» здолало «Кудрівку» (2:0) в 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Руслана Ротаня швидко взяли м'яч під контроль. Утім, перший момент виник аж на 17-й хвилині – Назаренко з меж штрафного пробив над поперечиною. Гості відповіли неточним ударом Сігеєва головою.

У середині першого тайму «Кудрівка» на якийсь час навіть перехопила ініціативу. Та до справді гострих моментів не дійшло. «Поліські вовки» додали перед перервою – постріли Федора та Андраде заблокували оборонці, а Краснопір не влучив у рамку під час виходу віч-на-віч.

На старті другої половини кіпер «Кудрівки» парирував удар Емерллаху метрів із десяти. А на 60-й хвилині м'яч навіть побував у сітці воріт гостей. Однак, автогол Росалеса скасували через офсайд у когось з житомирян.

А згодом поєдинок вдруге перервала повітряна тривога. Цього разу пауза затягнулася майже на три години. Вимушена перерва пішла на користь «Поліссю». Принаймні житомиряни швидко повели в рахунку – Гайдучик у простому епізоді обікрав кіпера та відправив м'яч у сітку.

Команда Ротаня продовжила тиснути. Серія кутових завершилася безрезультатно. Та згодом успіхом увінчалася атака з лівого флангу. Удар Гайдучика з кількох метрів Лавута відбив, але Андраде вчасно опинився на добиванні та встановив остаточний результат.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Полісся» – «Кудрівка» – 2:0

  • Голи: Гайдучик, 69, Андраде, 79

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До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Полісся»

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