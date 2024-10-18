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Гравець «Шахтаря» зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не його

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Гравець «Шахтаря» зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не його
8 жовтня блогерка Інгрід Ліма, яка вже розлучилася із захисником «Шахтаря», народила дівчинку

ДНК-тест допоміг з'ясувати, що Вінісіус не є батьком дівчинки

Правий захисник «Шахтаря» бразилець Вінісіус Тобіас несподівано виявив, що не є біологічним батьком, як він вважав, своєї дочки. Однак, гравець донецького клубу вже встиг зробити татуювання на честь новонародженої дівчинки.

8 жовтня блогерка Інгрід Ліма, яка вже розлучилася із захисником «Шахтаря», народила дівчинку, і цю подію бразилець вирішив відзначити нанесенням тату з ім'ям дитини (Майте) та написом «Я люблю тебе».

Однак колишня дівчина футболіста повідомила в Instagram, що дитина не від Тобіаса. 

Ліма написала, що вони вже деякий час були не разом, і в цей період нові стосунки були як у неї, так і у Вінісіуса, який два роки виступав за резервну команду «Реала» на правах оренди.

«Ми з Вінісіусом певний час не були разом. За цей час у мене були стосунки з іншим, і у нього теж. Ми обоє продовжували жити своїм життям. Тим часом з’явилася Майте. Ми вирішили зробити ДНК-тест. Майте не є дочкою Вінісіуса. Я щиро прошу вас припинити нападати на нього. Ми вже мирно обговорили», – написала блогерка.

Наразі у облікових записах Instagram Вінісіуса та Ліми відсутні спільні фото, але чи розійшлися вони – невідомо.

Нагадаємо, нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25.

Forbes оцінив доходи Роналду в рекордні для футболу $285 млн. З них $220 млн – від клубу, а ще $65 млн – від діяльності, що не повʼязана з футболом.

Forbes зазначає, що серед усіх спортсменів, за якими журнал стежить із 1990 року, тільки боксер Флойд Мейвезер зміг заробити ще більше за один рік.

Друге місце в рейтингу посів форвард американського «Інтер Маямі» і збірної Аргентини Ліонель Мессі з доходом $135 млн. Третім став нападник саудівського «Аль-Хіляль» і збірної Бразилії Неймар – його дохід оцінили у $110 млн.

За оцінками Forbes, у сезоні 2024/25 десять найбільш високооплачуваних футболістів світу зароблять $983 мільйони. При цьому більшу частину з цієї суми отримають гравці з клубів Саудівської Аравії.

Нагадаємо, на соцмережі Кріштіану Роналду підписалося понад 1 млрд акаунтів. У розрахунок бралося шість соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин. На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

Як відомо, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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