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Президент Фінляндії розповів деталі про план Трампа щодо завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Фінляндії розповів деталі про план Трампа щодо завершення війни
Стубб вважає, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше
фото з відкритих джерел

Очільник Фінляндії вважає, що переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями

Обраного президента США Дональда Трампа слід сприймати серйозно, коли йдеться про припинення російської агресії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Bloomberg.

«Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше», – сказав Стубб після телефонної розмови з Трампом.

Переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями. За словами президента Фінляндії, «є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації».

Трамп здобув перемогу на виборах 5 листопада, обійшовши віце-президента Камалу Харріс, і його інавгурація відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 у Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для світу в Україні. До них належить територія – «і тут ми не знаємо, де все вирішиться». Друге – гарантії безпеки, третє – справедливість, а «потім номер чотири – реконструкція».

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Фінляндія Дональд Трамп війна президент

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