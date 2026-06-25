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МОК назвав кількість вболівальників, які переглянули Олімпіаду-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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МОК назвав кількість вболівальників, які переглянули Олімпіаду-2026
Олімпійські ігри 2026 року переглянули 2,6 млрд людей
фото: МОК

Олімпійські ігри в Італії відбулися з 6 по 22 лютого

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Італії переглянули 2,6 млрд людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Олімпійські ігри в Італії відбулися з 6 по 22 лютого. Переможцем медального заліку стала збірна Норвегії.

У звіті МОК зазначається, що 17% глядачів дивилися Ігри виключно на цифрових платформах, 60% глядачів стежили за трансляціями як за допомогою цифрових платформ, так і через телебачення.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет МОК

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