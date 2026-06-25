МОК назвав кількість вболівальників, які переглянули Олімпіаду-2026

Олімпійські ігри в Італії відбулися з 6 по 22 лютого

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Італії переглянули 2,6 млрд людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Олімпійські ігри в Італії відбулися з 6 по 22 лютого. Переможцем медального заліку стала збірна Норвегії.

У звіті МОК зазначається, що 17% глядачів дивилися Ігри виключно на цифрових платформах, 60% глядачів стежили за трансляціями як за допомогою цифрових платформ, так і через телебачення.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце