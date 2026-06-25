МОК змінив Олімпійську хартію, щоб повернути Росію? Коментар скелетоніста Гераскевича

Гераскевич: Якщо МОК справді хоче підвищити свою «нейтральність», то, в першу чергу, сам має вийти з політичних майданчиків

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо внесення змін до Олімпійської хартії.

Зміни Олімпійської хартії: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії. Критики вважають, що реформа може послабити бар'єри, які досі стримують повне повернення Росії до міжнародних змагань.

Нові формулювання підкреслюють, що спорт має бути вільним від будь-якого тиску – урядового, культурного, суспільного або економічного. МОК наголошує: реформа має захистити спортсменів і змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

«Ця відданість – про захист того, що робить Олімпійські ігри унікальними: об'єднання світу через спорт і мирне змагання», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Коли журналісти запитали, чи прокладає це рішення шлях до повного повернення російських спортсменів, Ковентрі відповіла, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, як зміни будуть застосовані на практиці.

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявив, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух.

«Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.

Коментар Владислава Гераскевича

«Всі зміни мають бути чіткими, щоб ці правила були об’єктивними, а не такими, як ми це бачили на Олімпійських іграх 2026 року. Коли окремі представники МОК самі інтерпретували правила у зручний для них спосіб, хоча випадки, здавалося б, були ідентичними.

Якщо МОК справді хоче підвищити свою «нейтральність», то, в першу чергу, сам має вийти з політичних майданчиків, на кшталт ООН, та перестати відвідувати саміти G20.

Також організація має припинити запрошувати президентів країн на відкриття змагань і приділяти їм надмірну увагу під час церемоній.

Поки що все це виглядає лише замилюванням очей та зручними змінами правил для повернення російських спортсменів, які підтримують війну, до змагань під прикриттям псевдонейтральності», – зазначив скелетоніст.

Нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його можливої участі у відновленні пошкодженої російською атакою Києво-Печерської лаври.